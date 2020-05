Fase 2: a Torino nuove corsie per pedoni e bici, tornano aree gioco e fitness nei parchi

Entro fine maggio nuove corsie dedicate a pedoni e ciclisti nelle strade e quartieri di Torino, così come apertura delle aree gioco per bambini. Sono questi i prossimi step della Fase 2 per le attività all’aria aperta che si potranno svolgere nel capoluogo piemontese, legate alle indicazioni governative, illustrate questo pomeriggio dall’assessore all’Ambiente Alberto Unia.

“Immaginiamo -ha spiegato l’esponente della giunta Appendino - una fase due e una stagione estiva in cui le comunità e le persone vivano il più possibile in socialità sotto il cielo, invece che chiusi in casa”.

“Torino a cielo aperto” prevede quindi – nelle aree verdi, piazze e spazi pubblici – esercizio fisico, mercatini degli artigiani ed agricoltori, orti collettivi e sociale, eventi come cinema e musica. Tutte le attività dovranno rispondere ad un protocollo di sicurezza che imporrà il distanziamento sociale, evitare qualsiasi contatto diretto così come gli assembramenti, “lasciare spazi puliti e regolare le pratiche burocratiche per chi organizza”.

Nel dettaglio l’amministrazione -nel rispetto ovviamente di quanto verrà deciso dal Governo e dalla Regione - punta ad autorizzare da giugno l’attività atletica organizzata nei parchi, così come truck food nelle piazze gestiti da quelle attività rimaste a chiuse a causa del lockdown. Via libera il mese prossimo anche all’estate ragazzi, mentre sarà necessario attendere agosto per spettacoli e show.

Immaginati anche interventi di “urbanismo tattico”, che prevede l’adattamento di aree di suolo pubblico con soluzioni temporanee veloci e low cost per attività di diverso genere.