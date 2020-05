Orti Urbani Meisino-Borgata Rosa, aperte le iscrizioni per il quinquennio 2020-2025

La Circoscrizione7 ha aperto ufficialmente aperto le iscrizioni per l'assegnazione dei singoli appezzamenti degli Orti Urbani Meisino-Borgata Rosa nel quinquennio 2020-2025. Il bando è stato approvato insieme alla modifica del regolamento per gli orti urbani durante uno degli ultimi Consigli. I nuovi assegnatari verranno individuati con ogni probabilità entro il prossimo ottobre.

In un'ottica di maggior equità, il canone è stato razionalizzato in sette scaglioni a partire da 50 fino a 200 euro annui calcolati in base all'ISEE: “Tale decisione - sottolinea il presidente Luca Deri - è scaturita dalla volontà di rendere le tariffe omogenee e più vicine agli effettivi redditi percepiti”.

I criteri per l'assegnazione sono stati aggiornati: “L’esperienza degli anni passati - aggiunge la coordinatrice della IV Commissione Valentina Cremonini - ci ha permesso di mettere a punto un bando che premia gli assegnatari corretti e attenti al patrimonio pubblico: si è infatti stabilita una cauzione a garanzia della corretta gestione dell’appezzamento. I vecchi assegnatari morosi, o che hanno ricevuto contestazioni pesanti, non potranno partecipare”.

La domanda può essere scaricata dal sito della Circoscrizione 7 e andrà presentata (a partire da lunedì 11 maggio) entro le ore 12 del 19 giugno tramite posta elettronica certificata, posta elettronica dove nell'indirizzo compaia almeno il cognome del mittente o raccomandata con avviso di ricevimento.