Coronavirus: annullata l’edizione 2020 del Concorso Luigi Nono

L’edizione 2020 del Concorso internazionale di Musica da Camera Luigi Nono 2020 non si terrà, a causa dell’emergenza sanitaria causata dal Covid-19.

La competizione per giovani musicisti era prevista per fine ottobre 2020, ma una decisione doveva essere presa adesso, come spiegano gli Amici per la Musica, l’Associazione di Venaria Reale che da quasi un quarto di secolo organizza il Concorso. Una manifestazione come il Luigi Nono comporta un’organizzazione lunga ed articolata, un’organizzazione che di solito, a questo punto dell’anno è già ampiamente in corso. Le incertezze invece sono troppe: la possibilità o meno di far esibire dei musicisti su un palco; l’eventualità di dover mantenere il distanziamento interpersonale tra il pubblico e – ancor più complesso – tra i componenti della giuria; l’incertezza relativa ai viaggi, quelli internazionali in particolare. Al Luigi Nono partecipano infatti, ormai da anni, concorrenti da tutto il mondo; non è facile pensare a musicisti che possano arrivare, ad esempio, dal Canada o da Hong Kong in questo 2020.

L’appuntamento con la 24esima edizione del Concorso Luigi Nono è dunque rimandato a ottobre 2021. Saranno annunciate presto le date precise.

Buone notizie, invece, per il Premio internazionale di Composizione, che prosegue perché già originariamente previsto “a distanza”. I compositori inviano infatti i loro brani (spartiti e una registrazione) via email. I componenti della giuria (Andrea Portera, Alissa Firsova, Anna Pidgorna) si riuniranno in videoconferenza.

Terzo elemento dell’attività degli Amici per la Musica è la stagione concertistica, che al momento è sospesa. In Associazione sperano però di poter far svolgere almeno alcuni concerti nella parte conclusiva dell’anno, nel rispetto della salute pubblica; le ipotesi allo studio sono parecchie (sale sufficientemente grandi da garantire la distanza tra gli spettatori, eventualmente un solo esecutore sul palco, ecc.), ma tutto dipenderà dal contagio nei prossimi mesi

Le informazioni sui prossimi sviluppi sono costantemente aggiornate sul sito e sui social dell’Associazione.

Intanto, sulla Pagina Facebook www.facebook.com/Associazione.Amici.per.la.Musica compaiono contributi di carattere musicale, in particolare di vincitori delle passate edizione del Concorso: «Un modo per restare vicini al nostro pubblico anche a distanza e per assaporare la bella musica che questi giovani ci sanno regalare».