I commercianti di Borgo Po pronti alla riapertura

I negozi sono rimasti chiusi per due mesi ma hanno tenuto acceso le vetrine per non oscurare le vie e anche per non negare la speranza. Adesso fervono i preparativi, con i commercianti indaffarati a sistemare, igienizzare, mettere i locali a norma. Alcuni hanno già riaperto, altri sono pronti per il grande giorno dell’anelata riapertura.

Tutte le svariate attività che popolano l’affascinante borgo che si snoda intorno alla chiesa della Gran Madre, ai piedi della collina torinese, sono pronte a ripartire in totale sicurezza.

E sono i commercianti ed artigiani che si spendono quotidianamente per proporre prodotti selezionati, servizi di qualità ma soprattutto calore umano, a lanciare l’iniziativa Shopping Card #NOICISIAMO, la promozione di buoni acquisto a supporto del rilancio delle attività del borgo.

La Card che prevede buoni acquisto del valore complessivo di Euro 350 è un invito a fare una rilassante passeggiata ai piedi della collina concedendosi piacevoli tappe all’insegna della riscoperta del piacere di fare shopping.



“E’ interesse della collettività tenersi stretti i propri bar, ristoranti e negozi, senza i quali la città e il nostro splendido Borgo, e lo abbiamo appena sperimentato, mutano volto diventando tristi palcoscenici di un film irreale” afferma Vittoria Chiappero, Presidente Associazione Commercianti Borgo Po. “Ma dobbiamo riaprire tutti il prima possibile, anche per scongiurare il dilagare di attività abusive, praticate senza norme igieniche e di sicurezza, che metterebbero sì a rischio gli sforzi fatti fin ad ora, e mi riferisco in particolare all’auspicata riapertura anticipata al 18 Maggio di parrucchieri e centri estetici. Noi ci siamo e siamo consapevoli dell’importanza di salvaguardare la nostra salute e quella altrui” e conclude “Abbiamo voluto lanciare questa promozione anche per ringraziare chi con i propri acquisti supporterà la ripresa del nostro Borgo”.