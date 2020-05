Sorpresi in strada: tre arresti per evasione nel corso degli ultimi giorni

Tre arresti per evasione in meno di una settimana ad opera degli agenti del commissariato Dora Vanchiglia. Nel primo episodio l’uomo, un cittadino italiano di 29 anni, viene trovato fuori dalla propria abitazione intorno alle 3 e mezza di notte su via Stradella, per acquistare della sostanza stupefacente in compagnia di un amico. Il ventinovenne viola così la misura cautelare degli arresti domiciliari emessa dal Tribunale di Torino lo scorso aprile.





Alcuni giorni dopo, gli agenti del commissariato notano in corso Regina Margherita un soggetto, quarantunenne di origine italiana, cambiare repentinamente direzione alla vista della pattuglia, cercando di confondersi tra gli avventori in coda per accedere al mercato. Sottoposto a controllo, emerge la misura degli arresti domiciliari di cui è destinatario l’uomo, emessa dal Tribunale di Torino. Il quarantunenne viene inoltre denunciato in stato di libertà poiché sorpreso in strada senza comprovato motivo.