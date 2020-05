Coronavirus, 30 tablet donati al IV circolo scolastico di Nichelino

30 tablet donati a Nichelino per aiutare gli studenti impegnati nella didattica a distanza: saranno destinati alle scuole del IV circolo didattico della città.

Il sindaco Giampiero Tolardo ha espresso la sua soddisfazione attraverso la propria pagina Facebook: "In questo periodo di emergenza covid a pagarne le conseguenze, tra i vari soggetti, ci sono stati anche gli studenti con le loro famiglie: oltre alla mancanza di contatto sociale, fondamentale soprattutto per la crescita dei più piccoli, a volte è capitato anche che questi abbiano avuto problemi di accesso ai dispositivi tecnologici, fondamentali per seguire le attività didattiche".

"Per questo, voglio ringraziare la Fondazione Specchio dei tempi per aver donato questi strumenti alle scuole del IV Circolo Didattico della nostra città", ha aggiunto il sindaco di Nichelino. "Un gesto concreto per aiutare i ragazzi in questo periodo di lezioni a distanza e un aiuto anche per i loro genitori, molti dei quali alle prese con le difficoltà finanziare che questo periodo ha generato".