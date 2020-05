Merlo e Beria; "L'accordo tra Via Lattea e Sestrieres Spa su impianti e concessioni svolta decisiva per il futuro"

“Un accordo importante e destinato a segnare una svolta per il futuro della Via Lattea. È quello sottoscritto tra l’Unione Montana Comuni Olimpici Via Lattea e la Sestrieres Spa che prevede una revisione, attraverso una approfondita valutazione tecnica e un dibattito serrato e proficuo che si è svolto negli ultimi mesi, del termine finale di scadenza delle convenzioni aventi ad oggetto le singole concessioni", sottolineano Giorgio Merlo, Assessore Comunicazione Unione Montana Comuni Olimpici Via Lattea, e Maurizio Beria, Presidente Unione Montana Comuni Olimpici Via Lattea.

"Un risultato che si è reso necessario anche e soprattutto tenendo conto delle diverse scadenze delle concessioni relative agli impianti di proprietà pubblica. Un accordo, comunque sia, che garantisce l’unitarietà dell’intero comparto territoriale della Via Lattea e che ha trovato una disponibilità di fondo della Sestrieres Spa nel perseguire questo obiettivo".

Sono tre, in sintesi, gli elementi centrali di questo accordo. Innanzitutto una significativa riduzione della durata residua di tutte le concessioni, portandole in scadenza alcune nel 2031e altre nel 2040. In secondo luogo un aumento del canone di concessione come emerso dalla perizia effettuata. E, in ultimo, un serio impegno contrattuale che impegna la società esercente ad effettuare investimenti di interesse generale pertinenti all’attività sciistica della Via Lattea per un importo complessivo di 30 milioni di euro.

Di tali investimenti una parte, pari al valore di 15 milioni di euro, dovrà essere effettuata entro l’anno 2030 e l’altra parte, per una differenza sino all’importo di 30 milioni di euro, nei successivi 10 anni. Con una consistente riduzione degli anni di concessione, in caso di non ottemperanza da parte della società stessa.

"Ecco perchè si tratta di un accordo politico e tecnico importante. Non solo per i singoli Comuni dell’Unione Montana o per la Sestrieres Spa ma, soprattutto, per il futuro turistico e produttivo di un territorio che resta tra i più importanti e competitivi a livello nazionale ed internazionale per gli sport invernali”, concludono Merlo e Beria.