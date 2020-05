"Dehors di San Salvario trasformati in bivacchi": e la Circoscrizione 8 presenta un esposto al Comune

Dehors della movida abbandonati e trasformati in bivacchi per i senza fissa dimora. E' lo scenario che nei giorni scorsi si è manifestato agli occhi dei residenti di San Salvario, in mezzo alle vie un tempo animate dalle folle del sabato sera e ora, fino a nuovo ordine, serrate dalle restrizioni per l'emergenza Coronavirus.

A denunciare il degrado e le criticità a livello igienico-sanitario, il consigliere della Circoscrizione 8 Augusto Montaruli, in accordo con il vicepresidente Massimiliano Miano. "La situazione è drammatica - spiegano -, i clochard dentro le strutture fanno di tutto: mangiano, dormono, lasciano immondizia, e soddisfano i propri bisogni corporali. Qualcuno ha anche visto dei topi scorrazzare nei paraggi".

La pulizia dei locali, assegnata agli stessi gestori, in questo periodo, a causa delle chiusura, in alcuni casi è stata sospesa o fortemente limitata. Particolarmente frequentata dai senzatetto, come documentato dai consiglieri, "La locanda clandestina" di via Baretti. Qui, tuttavia, l'Amiat non può mettere mano, non essendo di sua competenza, come riporta la circoscrizione, che si è poi rivolta direttamente alla giunta Appendino.

"Nell'ultimo periodo le comunicazioni con il Comune sono difficoltose - spiega Montaruli -, alle segnalazioni, anche urgenti, spesso non riceviamo alcun riscontro. Per questo ho presentato un esposto ai carabinieri, e l'ho fatto perché sono i cittadini stessi a chiederci delle risposte. E soprattutto perché, in una situazione in cui è in corso una pandemia, non si possono lasciare dei luoghi in condizioni rischiose per l'igiene pubblica".

Stamattina i dehors interessati non presentavano più segni di sporcizia, dopo la pulizia avvenuta evidentemente nelle ultime ore. "Ringrazio per la prontezza dell'intervento", ha commentato Montaruli, soddisfatto del risultato.