Esce in tutte le librerie "Il virus con la corona"

A giugno 2019 apre la sua attività a Grugliasco , in provincia di Torino, inaugurando così " Hakuna Matata " un servizio educativo rivolto a bambini in età 0-6 anni.

La sospensione temporanea del servizio educativo, dovuta all'emergenza Covid-19, ha dato la spinta per cercare metodi alternativi per "educare" e per esser comunque presenti per le famiglie ed i bambini, seppur a distanza.