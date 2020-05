Giro di vite contro lo spaccio di droga: i poliziotti sequestrano mezzo chilo di marijuana

Martedì scorso, i poliziotti sono intervenuti in uno stabile di via Garessio dopo aver avuto segnalazioni a proposito di continui movimenti di persone che entravano e uscivano dallo stabile. Dopo l’attività di osservazione, i poliziotti hanno controllato un alloggio ubicato al secondo piano dello stabile al cui interno hanno trovato un cittadino senegalese di 27 anni. Nella sua stanza, i poliziotti hanno rinvenuto 11 involucri contenenti marijuana per un peso complessivo di quasi 150 grammi e denaro contante per circa 500 euro. Lo straniero è stato arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti e denunciato per sostituzione di persona avendo fornito, all’atto dell’identificazione, un documento di identità di un’altra persona.