Alpignano, dal 1° giugno parte la distribuzione delle mascherine agli Over 65: ecco gli orari

A partire da lunedì 1° giugno saranno distribuite ai cittadini over 65 di Alpignano le mascherine della Regione Piemonte tramite i volontari dell'Associazione Auser Insieme. I cittadini potranno recarsi per il ritiro presso lo sportello al piano terra del Movicentro, via Boneschi 26 (ingresso da piazza Robotti) da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12, martedì e giovedì dalle 15:30 alle 17.

In via straordinaria, per le persone impossibilitate a recarsi presso il Movicentro, è comunque possibile contattare l'Ufficio Relazioni con il Pubblico al numero 011.966.66.11 o inviare una mail all'indirizzo urp@comune.alpignano.to.it per concordare le modalità di consegna.