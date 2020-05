Grande spavento, tanta paura, ma tutto si è risolto, quasi miracolosamente, senza grosse conseguenze.

A Borgiallo, in provincia di Torino, è precipitato nel pomeriggio di oggi, lunedì 25 maggio, un elicottero privato. Lo schianto del mezzo è avvenuto in via Belvedere.

I sanitari del 118 sonosubito intervenuti con l'ausilio dell'elicottero, per favorire il recupero del pilota, che sembra essere rimasto praticamente illeso.