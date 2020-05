Sono state 105 le infrazioni rilevate, in sole 8 ore, dalle 17 alle 24 di ieri, dalla polizia municipale. Tra queste, 44 per guida senza cinture di sicurezza, 10 per violazione di semaforo, 13 gli automobilisti fermati con il telefono cellulare in mano durante la guida e 18 per violazione di obblighi e divieti.