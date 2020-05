Manutenzione delle barriere laterali sul raccordo autostradale Torino-Caselle

Anas ha programmato l’intervento di manutenzione delle barriere laterali di protezione lungo il raccordo autostradale n. 10 “Torino-Caselle”. Il programma dei lavori prevede la rimozione e la sostituzione dei tratti di barriera danneggiati a causa di incidenti.

Per consentire le attività, a partire da domani e fino al 10 giugno sarà in vigore il restringimento della carreggiata, in entrambe le direzioni e in tratti saltuari. Il transito resterà sempre garantito sulla corsia libera. La limitazione sarà attiva nella fascia oraria 8–18, esclusi i festivi.

Inoltre, Anas ha previsto per giovedì 28 maggio l’intervento di ripristino della pavimentazione lungo due rampe di svincolo della statale 702 “Tangenziale Ovest di Bra”. Per consentire l’esecuzione dei lavori, dalle 7 alle 13 sarà chiusa al traffico la rampa di immissione da Via Don Luigi Orione mentre dalle 13 alle 19 il cantiere interesserà il ramo di ingresso dalla provinciale 661 (località Bandito), al km 0 della tangenziale.

