Torino sempre più ciclabile: realizzati nuovi scivoli per le bici in piazza Bernini e piazza Rivoli (FOTO e VIDEO)

Da piazza Statuto a Collegno, passando per corso Francia: proseguono senza sosta i lavori per rendere quello che è uno dei corsi più lunghi d’Europa, una vera e propria arteria per il traffico ciclabile.

L’immagine di una Torino città sempre più bike friendly è testimoniata dal fatto che nelle scorse ore siano stati realizzati dei nuovi scivoli ciclabili in piazza Bernini e in piazza Rivoli. Si tratta di un anello di congiunzione importante per i ciclisti o per i possessori di un monopattino: se prima, arrivati all’angolo con corso Tassoni, dovevano effettuare manovre poco sicure per riprendere il loro percorso, ora possono farlo in assoluta sicurezza.

Il Comune di Torino non solo ha realizzato i nuovi scivoli ciclabili, ma ha anche allargato quelli già esistenti al fine di aumentare la fluidità dei flussi ciclistici e aumentare ancora di più quel tipo di traffico. Il prossimo step? Interventi strutturali importanti su piazza Statuto, tali da modificarne radicalmente la viabilità.

Diventa quindi sempre più ciclabile corso Francia, che in un futuro sempre più prossimo accompagnerà i ciclisti dal centro di Torino sino a Collegno. Soddisfatti gli esponenti di Bike Pride: “L’infrastruttura ciclabile nella Città di Torino deve essere continua e interconnessa, per una fruizione comoda e sicura da parte di tutti gli utenti della strada”.

Anche la sindaca Appendino, sul suo profilo Facebook, ha commentato la realizzazione dei lavori: “Negli ultimi giorni abbiamo visto crescere in maniera molto importante il numero di torinesi che scelgono la bici per i loro spostamenti. E, grazie agli interventi sulla viabilità e al bonus previsto dal Governo, speriamo che possano aumentare ulteriormente”.

“Questo non solo renderà gli spostamenti più sicuri rispetto al rischio contagio da covid-19, ma renderà anche la città più pulita, sostenibile e sicura. Lasciando spazio per le attività commerciali, per vivere la città e per chi la bici non può usarla”, ha poi concluso la prima cittadina.