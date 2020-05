Presidio e distribuzione di pacchi di cibo davanti al Comune: “Non è andato tutto bene”

“Non è andato tutto bene”: con questo monito, impresso su uno striscione affisso sulla recinzione della statua dedicata al Conte Verde, l'occupazione Prinz Eugen di Corso Principe Eugenio, l'associazione Vicolo Grosso e il gruppo “Vicini solidali” hanno distribuito pacchi di cibo davanti a Palazzo Civico. Nel periodo di pandemia le tre realtà hanno portato avanti una spesa sospesa per supportare le persone in difficoltà.

Gli attivisti hanno poi diffuso un comunicato: “Grazie alla solidarietà attiva - si legge – abbiamo sostenuto circa 2mila persone, tra cui 200 nuclei familiari. Non ci è mai interessato coprire le falle del sistema, ma non possiamo fare finta di non aver visto la distanza dalla realtà dal Comune e la sua inadempienza. Le istituzioni cittadine hanno accettato come effetto collaterale dell'emergenza, l'inabissarsi di intere fasce di cittadini e l'insorgere di nuove povertà”.

Gli stessi hanno poi annunciato di voler proseguire sulla strada intrapresa: “La spesa solidale - proseguono – si conclude ma non si concludono i problemi delle persone con cui ci siamo relazionati: con questa distribuzione pubblica vogliamo dare visibilità e voce a chi non ne ha e ribadire che un modo diverso di vivere la città non solo esiste, ma è già in atto”.