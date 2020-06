A Nichelino nasce Linkmate, lo sportello telematico per controllare l'Imu

A Nichelino l'Amministrazione mette a disposizione dei cittadini LINKmate, lo Sportello Telematico dell'Imu, che consentirà la verifica della propria posizione tributaria sia da Pc che Smartphone, la possibilità di scaricare il modello F24 già compilato, e quella di pagarlo direttamente con carta di credito a costo zero.

Il servizio sarà attivo da domani, mercoledì 3 giugno 2020. Per usufruirne, il contribuente dovrà registrarsi online, sul sito del comune, dove troverà tutte le informazioni per accedere allo Sportello Telematico IMU - LINKmate.

"E' un sistema che nasce, grazie all'impegno dei dipendenti comunali dell'ufficio tributi che vi hanno lavorato, per agevolare i contribuenti", spiega il sindaco di Nichelino Giampiero Tolardo. "Consente di evitare lunghe code agli sportelli comunali, bancari o postali".

"Con un semplice click si potranno avere informazioni e pagare l' F24 precompilato dell'IMU dovuta. LINKmate è un passo in avanti sulla strada dell'innovazione tecnologica, della velocizzazione e della semplificazione delle pratiche burocratiche", ha concluso il primo cittadino.

Alcune delle funzionalità di "LINKmate": consultazione della situazione anagrafica; consultazione della propria posizione tributaria agli atti dell’Ufficio Tributi; consultazione dei dati del catasto relativi ai propri immobili; F24 precompilato del dovuto IMU per l’anno in corso; F24 precompilato del ravvedimento IMU - TASI per gli anni precedenti; interazione diretta con il Comune tramite la “bacheca messaggi”; consultazione dei documenti inviati.