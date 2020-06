Torino, ragazzo rapinato e picchiato con una stampella da un gruppetto di minorenni

Domenica notte stava rincasando insieme a degli amici provenienti anche loro, come lui, dal Pakistan. Improvvisamente, giunti all’altezza del Duomo, è stato prima accerchiato poi percosso con una stampella da un gruppo di ragazzi di origine nord africana che gli hanno poi sottratto portafogli e cellulare. La vittima è riuscita a contattare il 112 NUE tramite i suoi connazionali e una pattuglia della Squadra Volante si è messa sulle tracce del gruppetto.

A poche centinaia di metri dal luogo del reato gli agenti hanno notato dei ragazzi maghrebini allontanarsi in direzione esterno città; uno di essi era proprio in possesso di una stampella. Li hanno quindi fermati. Uno soltanto di loro è risultato maggiorenne, mentre gli altri hanno tutti tra i 16 e i 17 anni; alcuni tunisini, altri marocchini.

Tramite il riconoscimento effettuato dai testimoni, è stata confermata la loro responsabilità nella rapina avvenuta poco prima nei pressi del Duomo. I sei giovani sono stati tratti in arresto per rapina aggravata in concorso.