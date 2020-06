Il commissariato Dora Vanchiglia offre aiuto a quattro persone disagiate

Diverse persone, nei giorni scorsi, hanno bussato alla porta del commissariato Dora Vanchiglia in cerca di aiuto.

Mercoledì sera una donna in stato interessante si è presentata in commissariato accompagnata da una bambina di tre anni. La donna, disperata e in lacrime, ha raccontato al poliziotto di non sapere dove passare la notte avendo perso tutto quello che aveva. L'operatore si è subito attivato per trovare loro una sistemazione; un paio di ore dopo, mamma e figlia sono state accompagnate presso la struttura dove hanno potuto passare la notte.

Solo il giorno prima, nella notte, si era presentato in commissariato un uomo della Sierra Leone con la figlia, lamentando di aver abbandonato la comunità in cui risiedeva a causa di una lite con un’altra ospite della struttura. L’intervento delle forze dell'ordine ha permesso poi all’uomo e alla bambina di tornare nella struttura.

Alcuni giorni prima, invece, sempre in tarda serata, gli agenti sono intervenuti per la presenza di un minore in difficoltà nei pressi del commissariato. Il ragazzo nella mattinata si era allontanato dalla comunità in cui viveva in provincia di Varese. Dopo gli accertamenti del caso, al minore è stata trovata una sistemazione in una comunità di Torino, dove ha potuto passare la notte.