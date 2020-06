Conferenza Europea sui Biomateriali: Torino "prenota" il congresso del 2025, si torna in Italia dopo 20 anni

La ricerca scientifica non si ferma e continua a guardare con fiducia ad un futuro in cui sarà di nuovo possibile incontrarsi e scambiare esperienze e risultati: è stata ufficialmente accettata la candidatura di Torino come sede della 34esima Conferenza Europea sui Biomateriali. A vent’anni dall’ultimo congresso tenuto in Italia, nel 2025 tornerà nel nostro Paese il prestigioso appuntamento grazie alla proposta presentata al board dell’associazione dal Politecnico di Torino con il sostegno di Turismo Torino e Provincia Convention Bureau.

La direzione scientifica sarà affidata al professor Gianluca Ciardelli del Politecnico di Torino - Chairman dell’evento e alla professoressa Silvia Farè del Politecnico di Milano, co-chairman. La conferenza accoglierà nella prima metà del settembre 2025, presso il Centro Congressi Lingotto di Torino, oltre 1.000 tra i maggiori esponenti internazionali della ricerca sui biomateriali, al fine di condividere per 5 giorni le ricerche più avanzate nel settore.

La ESB - European Society of Biomaterials – è un’organizzazione no-profit fondata nel 1976 che conta oggi più di 750 membri provenienti da 33 differenti Paesi del mondo, volta a studiare l’impiego di materiali avanzati per dispositivi medici e per la medicina rigenerativa.

L’associazione mette inoltre a disposizione un "ambiente virtuale" per tutto l'anno in cui scienziati, clinici, industriali ed esperti in questioni normative possono creare reti per massimizzare le opportunità di ricerca, sviluppo e trasferimento tecnologico, per poi confrontarsi durante l’atteso meeting annuale.

“E’ di grande soddisfazione esser riusciti a riportare in Italia, e in particolare a Torino, questo evento e per questo ringraziamo gli attori istituzionali, accademici e del settore privato che hanno a vario titolo sostenuto la candidatura - dice Ciardelli - . Adesso ci rimettiamo al lavoro per offrire un programma scientifico e sociale all’altezza dell’evento. In particolare ci attendiamo una vibrante discussione sui temi di frontiera della ricerca scientifica e tecnologica relativa ai biomateriali. Fra i temi che verranno affrontati, alcuni ancor più di attualità nell’attuale emergenza sanitaria, riguarderanno fra l’altro le tecnologie abilitanti che accompagnano i biomateriali (additive manufacturing, biorobotica, nanotecnologie) e la loro applicazione nella cura delle patologie non trasmissibili, le infezioni virali e batteriche con approcci sempre più mirati e personalizzati”.

''Aver scelto Torino - afferma Alberto Sacco, assessore al Commercio e Turismo della Città – come sede di un appuntamento così prestigioso come la 34esima Conferenza Europea sui Biomateriali, rappresenta un forte segnale di fiducia da parte della comunità scientifica internazionale. Significa anche ripartenza per il settore del turismo, che sta vivendo un momento difficilissimo non solo sul nostro territorio, ma anche a livello nazionale e globale. Focus dell’evento sarà l’innovazione in campo medico e scientifico: e proprio l’innovazione è stata indicata degli asset strategici per la ripresa del Paese e della nostra città. Siamo lieti, dunque, di dare il benvenuto ai congressisti della European Society of Biomaterials”.