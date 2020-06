Carne e latticini mal conservati, 70 kg di alimenti scaduti sequestrati in una macelleria di piazza Don Albera

Settanta chili di alimenti mal conservati o scaduti sono stati sequestrati stamattina in una macelleria di piazza Don Albera, nell'area di Porta Palazzo. Si tratta di carne, uova, verdura e latticini per i quali il Servizio di Veterinaria dell'Asl ha disposto l'immediata distruzione. Ma era l'intero locale a versare in pessime condizioni igienico-sanitarie.

Al titolare della società proprietaria del locale, un cittadino di nazionalità egiziana, è stata comminata una sanzione amministrativa di 1.500 euro. L'uomo è anche stato denunciato all'Autorità Giudiziaria.