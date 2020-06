Otto richieste di rinvio a giudizio della Procura di Torino nell'ambito dell'inchiesta del futuro grattacielo della Regione Piemonte al Lingotto. A finire nel mirino degli inquirenti funzionari dell'ente e amministratori di società fornitrici.

Per cinque di loro l'ipotesi di reato è il concorso in peculato da 15 milioni di euro versati dalla Regione per opere mai eseguite o materiali che non sono mai entrati in cantiere.