Dal 18 giugno Torino riapre i cortili delle scuole materne

Dal 18 giugno al 6 luglio Torino riapre anche i cortili delle scuole materne, per i bimbi dai 3 ai 6 anni. Ad annunciarlo l'assessore comunale all'Istruzione Antonietta Di Martino, che questa sera è intervenuta in diretta facebook con la sindaca Chiara Appendino e la consigliera metropolitana con delega alla scuola Barbara Azzarà.

Un'iniziativa che anticipa "Bimbi Estate", in programma per i piccoli tra i 3 e i 6 anni dal 6 luglio per otto settimane. I programmi saranno cadenzati in turni quindicinali tra il 6 e il 17 luglio e tra il 20 e il 31 luglio e si svolgeranno in 57 scuole comunali per l’infanzia. Nel caso di ulteriori richieste dei genitori il servizio sarà prolungato e comprenderà altri due turni: dal 3 al 14 agosto e dal 17 al 28 agosto. Le iscrizioni saranno aperte da domani sino al 19 giugno.

Oltre ai cortili delle scuole d'infanzia, Torino da metà giugno riaprirà anche quelli di 45 asili nido: questi ultimi saranno accessibili un'ora su prenotazione, dalle 9 alle 18.30/19. "Si potrà accedere - ha spiegato Di Martino - tre famiglie per volta, anche con fratelli e sorelle, e con un adulto".