In libertà vigilata, sfreccia per le strade della città dopo aver finto di fermarsi: arrestato un 37enne

Lo hanno visto arrivare lungo corso Novara e hanno intimato l'alt, ma l'uomo - un cittadino marocchino di 37 anni - dopo aver fatto cenno di voler accostare a bordo strada e aver rallentato, improvvisamente all'altezza di via Cigna ha nuovamente accelerato tentando la fuga.



Scatta così l'inseguimento e, arrivato in corso Venezia, l'uomo si è arresto all'evidenza di non riuscire a scappare in auto: ha abbandonato la vettura e ha cercato di proseguire a piedi, ma è stato comunque bloccato in piazza Baldissera.



Perquisito, è stato trovato in possesso di 700 euro in contanti. Nel corso di ulteriori accertamenti, è emerso anche che lo straniero si trovava in libertà vigilata. E nella sua abitazione è stato anche trovato un etto di hashish. E' così scattato l'arresto per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale.