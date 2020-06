"Tornare a casa con 20 euro è imbarazzante, chiediamo un aiuto": in piazza Castello la rabbia dei tassisti [VIDEO]

"Tornare a casa con 20 euro è imbarazzante, non bastano nemmeno a coprire le spese di servizio". Altro giorno, altra protesta in piazza Castello. Sotto la sede della Regione sfilano la rabbia e la disperazione dei tassisti, veri protagonisti di una manifestazione indetta dal sindacato Usb e che riguarda in realtà i lavoratori di ogni categoria.

La scena, a bordo dei taxi bianchi, è tutta per loro. I lavoratori di un settore messo in ginocchio dalla pandemia e dagli strascichi che comporta: poco lavoro. Pochi aiuti. Poche prospettive. "Abbiamo dimezzato le forze, lavoriamo due giorni si e due giorni no da due mesi. Lavoriamo con 750 macchine. Basta guardare i parcheggi: il parcheggio di piazza Castello, il principale di Torino, è una fila unica" spiega Franco Melardi, Usb Taxi Nord Italia.

La fase 3, al momento, non ha dato loro gli esiti sperati: "C'è stato un piccolissimo incremento, non possiamo tenerlo in considerazione. Il fatto che aeroporti e stazioni siano chiuse e la più grossa azienda della città, la Juventus, che porta molto lavoro non solo a noi ma ad albergatori, ristoratori, baristi, non possa organizzare partite è un problema". "A Torino - ricorda Melardi - fino all'altro ieri arrivava un solo volo al giorno da Roma, i taxi sono in difficoltà".

Le richieste avanzate verso la Regione, ma soprattutto verso il Governo, sono chiare: "Chiediamo voucher affinché lo Stato istituisca un fondo per i meno abbienti, per gli over 65, per le persone in difficoltà. Con i 600 euro non riusciamo a fronteggiare le spese che l'attività comporta, ecco perché chiediamo di avere i contributi figurativi per tutto il 2020".

I tassisti hanno inoltre ricordato il loro importante ruolo per la questione ambiente, sopratutto in um momento storico in cui la viabilità viene rivista in favore di una mobilità dolce: "Se vogliono davvero eliminare il problema dello smog e del traffico, quale miglior servizio di noi che siamo complementari ai servizi di linea?".

A preoccupare il sindacato Usb non è solo la questione relativa ai tassisti, ma la situazione del mondo lavorativo ed economico di questo paese: "Sta degenerando, è necessario che tutte le categorie di lavoratori si uniscano indipendentemente dal fatto che siano subordinati o autonomi". Da qui la mobilitazione nazionale, con presidi e manifestazioni davanti alle sedi regionali: "Diventa sempre più urgente una campagna che riesca a imporre un'inversione di tendenza alla vulnerabilità del sistema ormai radicato del reddito precario ed intermittente" spiega il sindacato.

"Speriamo che nella prossima manovra di luglio ci venga data una risposta, ma siamo scettici: siamo coscienti del fatto che in Italia di soldi non ce ne sono" è l'amaro commento di Franco Melardi.