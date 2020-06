Aperte le iscrizioni al Centro di Formazione Musicale della Città di Torino

Si sono aperte ieri, lunedì 15 giugno, le iscrizioni al Centro di Formazione Musicale della Città per la partecipazione all’anno formativo 2020/21.

Il Centro, attivo sul territorio da oltre 40 anni, dà a tutti i cittadini la possibilità di avvicinarsi alla musica attraverso una didattica pensata su misura per ciascuno, rivolta a tutti e tutte, senza limiti di età o competenze e, anche per il prossimo anno, offre una vasta gamma di proposte per corsi individuali e collettivi, di teoria e di pratica d’assieme, suddivisi in indirizzo classico e jazz.

Il modulo di iscrizione e tutte le informazioni sul Centro e sulle attività didattiche sono reperibili sul sito www.comune.torino.it/corsimusica/

Inoltre, per rimanere in contatto con il Centro, si può consultare la pagina facebook https://www.facebook.com/CFMtorino o il canale you tube https://www.youtube.com/channel/UClf8L6UqwXElTh3lJmabvew/

Negli scorsi mesi l’Orchestra Jazz del CFM, guidata dal Maestro Claudio Chiara, ha proposto un periodo di didattica a distanza per far fronte al lockdown. Infatti, nonostante l’impossibilità di effettuare le attività in presenza, le lezioni e i contatti con gli allievi e le famiglie non si sono mai fermati.

L'Orchestra Jazz del Centro di Formazione Musicale Città di Torino si è formata all'interno dei corsi a cura del Maestro Antonino Salerno che l'ha guidata fino al 2018. In questi anni è diventata un laboratorio aperto che propone l’esecuzione di repertorio per big band jazz e ha partecipato alle manifestazioni pubbliche e festival in Piemonte (Torino Jazz Festival, Rivolimusica e altri). Dall'anno scorso il nuovo direttore è Claudio Chiara.