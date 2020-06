A Collegno gli asili nido riaprono le loro porte

"Finalmente oggi riapriamo i nostri asili nido. Avevamo voglia di ristabilire un contatto diretto con i nostri bambini". È così che il sindaco di Collegno Francesco Casciano ha dato il benvenuto ai bambini da 0 a 3 anni, che per il periodo estivo avranno l'opportunità di usufruire nuovamente dei servizi educativi della città.

Attività prevalentemente all'aperto, con la presenza di educatrici e operatori, che si svolgeranno nelle sedi Mario Tortello, Salvo D'Acquisto e Arcobaleno, sia part time che full time.

"Almeno fino ad agosto anche i nostri piccoli possono usufruire di spazi all'aperto strutturati e riorganizzati per far fronte alle nuove normative - ha commentato l'assessore Clara Bertolo -. È possibile ancora prenotarsi e poter portare i bambini. Questo è un ottimo presupposto per poter incominciare a pensare alla ripresa del nostro sistema educativo per il mese di settembre".