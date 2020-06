Cento vinili che hanno fatto la storia degli anni '70 in mostra a Rivalta

Cento copertine di altrettanti LP che hanno determinato il suono della decade degli anni ’70, dove il rock raggiunse la maturità divenendo una potentissima fonte di ispirazione per le generazioni a venire. E' questo il cuore della mostra "Rocky Mountain High", a cura di Assemblea Teatro, che sarà inaugurata domenica 5 luglio, alle ore 17, a Rivalta, negli spazi espositivi della ex cappella di via Balegno 2, sede dell'antico monastero.

Selezionate dal mensile Classic Rock e dal direttore artistico Renzo Sicco, le copertine – spesso vere opere d’arte – offrono uno spaccato e un viaggio nella musica e nella grafica di quegli anni.

L'allestimento è visitabile fino al 2 agosto, da venerdì a domenica, scegliendo uno dei seguenti orari per la visita guidata con il curatore stesso: 17, 17.30, 18, 18.30.

Nelle date 11, 17, 18, 31 luglio e 2 agosto l'apertura sarà prolungata fino alle ore 21, in concomitanza con gli spettacoli della compagnia.

Maggiori informazioni su: www.assembleateatro.it