Entro settembre Glovo dovrà adeguarsi alle prescrizioni dell'Asl in materia di sicurezza e rischi sul lavoro per i rider.

In particolare, come si apprende dalla Procura, l'azienda di food delivery dovrà presentare il Dvr, il Documento di valutazione dei rischi, il cui scopo é valutare i potenziali rischi e individuare i sistemi di prevenzione e protezione da adottare per garantire la sicurezza dei lavoratori.