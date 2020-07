Dopo l'addio di Stefano Zacà, è Roberto Carta il nuovo coordinatore di FI a Moncalieri

In vista delle elezioni amministrative d'autunno, Forza Italia ha deciso un cambio alla guida del partito a Moncalieri. Dopo l'addio del Coordinatore cittadino Stefano Zacà, il suo posto viene preso dal componente del direttivo locale Roberto Carta.

"A Stefano Zacà va il nostro ringraziamento per l’ottimo lavoro svolto in tutti questi anni", si legge in una nota diffusa da FI. "Gli impegni di lavoro lo hanno convinto a far crescere la squadra che ha contribuito a formare dall’ultimo Congresso Cittadino. Forza Italia punta fortemente su Roberto Carta, la cui passione e il cui impegno potranno sicuramente far raggiungere al nostro partito ottimi risultati".

In questa ottica, il partito ha deciso che sarà proprio Carta il capolista alle prossime amministrative. "Siamo certi che saprà costruire una lista all’altezza dell’obiettivo che ci siamo posti: strappare Moncalieri al centrosinistra e costituire un valido sostegno per il nostro candidato sindaco Pier Bellagamba”, ha chichiarato Roberto Rosso, commissario azzurro in provincia di Torino.