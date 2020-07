Flor in versione estiva a Bardonecchia

Domenica 12 luglio si svolge la terza edizione di Flor Estate Bardonecchia, mostra e festa all'insegna dei colori e della natura in tutte le sue forme, con esposte a cura di settanta espositori provenienti da tutta Italia, molte piante ed eccellenze agricole e frutti dell’artigianato per il giardino, più alcuni prodotti dell’indotto florovivaistico.

La manifestazione a ingresso libero, organizzata da Società Orticola del Piemonte, in collaborazione con il Consorzio Turismo Bardonecchia e con il patrocinio del Comune di Bardonecchia, quest’anno, nel rispetto delle norme emanate per contenere la diffusione dell’epidemia del Coronavirus/Covid 19, si trasferisce da via Medail alla vicina piazza Statuto, sede del mercato cittadino del sabato, dalle 9.00 alle 19.00.

In bella ed accattivante esposizione profumate eccellenze di stagione, numerose tipologie di piante tipiche delle coltivazioni di montagna, tra cui l’immancabile Stella Alpina, l’Artemisia absitium , (l’assenzio utilizzato per produrre il vermouth) e l’Artemisia genipi (il genepy), alcuni piccoli frutti, mirtilli e lamponi, more e fragole e alcune proposte, che ben si adattano sia alla coltivazione cittadina, in piena terra che in vaso, tra cui erbacee perenni a fioritura estiva, piante aromatiche, graminacee, ortensie e rose, bonsai, arbusti, piante rampicanti, alberi da frutto e annuali, piante succulente, carnivore e piante da appartamento, tra cui le orchidee.

Presenti dei piccoli produttori presenteranno le loro eccellenze “naturali”: miele alle grappe, erbe aromatiche, marmellate di frutta e pane e degli artigianati della ceramica per l’arredo del giardino. Sono stati predisposti dei punti raccolta per tutti coloro che volessero ritirare fisicamente le piante acquistate on line attraverso eflor (www.eflor.it), la nuova piattaforma ideata dalla Società Orticola Piemonte per mettere in contatto appassionati e vivaisti e fare cultura del verde .

“Flor Bardonecchia è una manifestazione che ha subito conquistato l’interesse dei cittadini e dei tanti turisti che vengono a passare le loro vacanze tra le nostre montagne – sostiene Giorgio Montabone, Presidente del Consorzio Turismo Bardonecchia – Ancora più quest’anno sarà un momento importante, perché abbiamo tutti bisogno di riscoprire la bellezza e di vivere a contatto con la natura dopo mesi passati nell’emergenza chiusi tra le mura domestiche. Siamo quindi felici di poterla organizzare, nel rispetto delle normative imposte dall’emergenza Covid19, perché è un importante segnale di ripartenza e di ritorno alla normalità”.