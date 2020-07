Collegno, lunedì lutto cittadino per Riccardo nel giorno del suo funerale

Una perdita che tocca tutta la città. Collegno dichiara il lutto cittadino per la perdita di Riccardo, il bimbo di 10 anni deceduto in seguito alle ustioni riportate dopo un esperimento chimico realizzato nella sua abitazione.



"Tutta Collegno, la scuola e i suoi compagni, gli amici, le parrocchie, la comunità intera ha sperato è pregato per Riccardo - ha dichiarato il sindaco Francesco Casciano -. Ora rimane il silenzio e la vicinanza ai genitori. Riccardo però ci ha insegnato che il web ormai è un mondo sconfinato, nasconde pericoli che dobbiamo tutti comprende e riconoscere per difendere noi stessi e i nostri figli. Ricordiamo sempre che ciascuno con le proprie azioni e i propri messaggi può lavorare per il bene e per il male dell'umanità".



Lunedì 13 luglio si terrà l'ultimo saluto a Riccardo alle 15 a Gesù Maestro, giorno in cui anche la città di Collegno sarà in lutto.