La droga stava nel sottofondo del lavello, ma non è bastato a ingannare il fiuto di Jackie [FOTO e VIDEO]

La droga era nascosta in un sottofondo del lavello della cucina. Ma lo stratagemma no è bastato a ingannare il fiuto di Jackie, il cane che ha trovato un chilo di marijuana, cocaina e hashish nella casa di uno spacciatore di 25 anni di La Loggia, alle porte di Torino.

L’uomo è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. I carabinieri della Compagnia di Moncalieri, dopo aver raccolto numerose segnalazioni dei cittadini e aver osservato il gran via vai di tossicodipendenti acquirenti entrare e uscire dalla sua abitazione, hanno deciso di intervenire.

Decisivo il contributo di Jackie, dunque: le dosi di droga erano già pronte per la distribuzione. I militari hanno trovato anche 5500 euro in contanti, provento delle attività di spaccio e vario materiale utilizzato per il confezionamento in dosi della sostanza.