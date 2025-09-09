Tentano di raggirare un anziano con la “truffa dello specchietto”, fermati due ventenni a Rivoli

Sembrava una banale discussione per un piccolo incidente, ma dietro c’era l’ennesimo tentativo di truffa. Protagonisti due giovani ventenni, che pochi giorni fa sono stati notati dai carabinieri del Radiomobile mentre discutevano animatamente a bordo strada con un anziano di 83 anni.

Secondo il racconto dei ragazzi, l’uomo avrebbe urtato la loro auto provocando un danno alla carrozzeria. Ma l’arrivo della pattuglia ha cambiato tutto: i due, vistisi scoperti, sono risaliti in auto cercando di allontanarsi in fretta. Il tentativo di fuga è però durato poco: bloccati in via Tevere dopo un breve inseguimento, i carabinieri li hanno fermati e perquisiti.

All’interno dell’auto sono spuntati oggetti sospetti: 15 pile stilo e 19 pastelli colorati, probabilmente usati per simulare danni alle vetture e rendere più credibili le messinscene. Oltre al materiale, è stata sequestrata anche l’auto usata per il tentato raggiro.

I due sono stati arrestati con l’accusa di tentata truffa aggravata in concorso. Ora sono in attesa di processo per direttissima.