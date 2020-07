Parcheggio di San Pietro in Vincoli, i residenti si ribellano: "Nessuno considera la nostra posizione"

Una lettera spedita al prefetto Claudio Palomba, alla sindaca Chiara Appendino, al questore Giuseppe De Matteis, ma anche al comandante provinciale dei carabinieri Francesco Rizzo e al comandante provinciale della Guardia di Finanza, Guido Mario Geremia. Con loro, anche gli assessori comunali alla Viabilità, Maria Lapietra, al Commercio Alberto Sacco e all'ambiente Alberto Unia. E ancora il comandante della Polizia Municipale di Torino Emiliano Bezzon e il presidente della Circoscrizione 7, Luca Deri.



E' una platea davvero vasta quella cui hanno deciso di rivolgersi alcuni residenti dei civici di via Cirio dall'1 al 17, di via Pesaro 50 e di strada del Fortino 12 per portare all'attenzione la situazione del parcheggio di San Pietro in Vincoli. E lamentando che su questa progettazione dell'area "la posizione dei residenti è tuttora non completamente considerata", la lettera vuole ribadire che "già a far data dall’atto di diffida al Comune di Torino del 2012 e successivo ricorso al TAR del 2013 in cui si richiedeva “di garantire ai cittadini residenti la possibilità di utilizzare gli spazi pubblici di sosta per il parcheggio dei loro autoveicoli, imprescindibile completamento della loro residenza” si conferma la posizione dei residenti che era e rimane quella di avere disponibilità piena di quell’area ai fini della possibilità di parcheggiare ampiamente di quanti gravitano e abitano nei dintorni".