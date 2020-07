Norme anti-covid, cantieri aperti in 60 scuole comunali di Torino

Cantieri aperti in sessanta scuole di Torino, per adeguarle alle norme anti-covid, in vista del ritorno sui banchi a settembre. Questa mattina la giunta, su proposta dell’assessore all’Istruzione Antonietta Di Martino, ha approvato l’elenco degli interventi di adeguamento degli spazi ed aule didattiche. Lavori che verranno finanziati grazie ad uno stanziamento di un milione ed 800 mila, che la Città ha ottenuto grazie al bando PON.

Nello specifico sono previsti interventi edilizi e sugli impianti di 60 edifici, sparsi su tutte il territorio cittadino. Operazioni che consentiranno di fruire di tutte le aule, palestre ed altri locali, garantendo così misure idonee al contenimento del contagio.

Oltre all’adattamento funzionale di tutti gli spazi, verranno fatti lavori su tetti e coperture per eliminare infiltrazioni d’acqua. Verranno sistemate poi le tubature interrate e le aree esterne, oltre alla manutenzione straordinaria edile e alla riqualificazione di parti di solai e facciate.

Restano comunque incertezze sul fronte del rientro in classe, per i bimbi della fascia 0-6 anni. La Città di Torino, negli scorsi giorni, ha mandato una lettera ai genitori degli nidi ed asili comunali specificando che ad oggi “non ci sono notizie certe sulle modalità e sulla data della riapertura”.

“Il Comune – si legge nella missiva – sta lavorando per essere pronti ad accogliere le vostre figlie e figli quando questo sarà possibile: il personale educativo sta lavorando per pensare a come potrebbe essere riorganizzato il servizio, tenendo conto delle difficoltà e delle restrizioni prodotte dal Covid”.