Notte di shopping in via Barletta e corso Traiano, i commercianti: "Fate due passi e veniteci a trovare"

“Siamo stati in casa per due mesi e adesso restiamo aperti qualche ora in più di sera. Vi invitiamo a fare due passi e venirci a trovare". E' questo l’appello lanciato da Vito Gioia, neopresidente dell'associazione esercenti di corso Traiano, che per questa sera, giovedì 23 luglio, ha lanciato l'iniziativa “Aspettando i Saldi“ nel cuore commerciale del quartiere Lingotto. Per l'occasione, i negozi di abbigliamento e accessori resteranno aperti fino alle ore 23, più tutti i bar, le gelaterie e i servizi di ristorazione. Una "festa di via" particolare, patrocinata dalla Circoscrizione 8.

Evento analogo avrà luogo in via Barletta, a Santa Rita, dove è stata organizzata una "Notte rosa" con negozi e bar operativi fino alle 23 e sconti garantiti. Ad allietare la passeggiata tra le vetrine, non mancheranno la musica e l'intrattenimento a cura del Piccolo Teatro Comico, diretto da Franco Abba, che ha ripreso da poche settimane ad accogliere il pubblico con una stagione estiva all'insegna della risata.