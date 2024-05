A Moncalieri tutto pronto per il via di Ritmika Talent

Moncalieri, tutto pronto per il via di Ritmika Talent

L'attesa sta per terminare. Il palco del 45° Nord di Moncalieri ospita il contest per talenti emergenti di Ritmika: 4 giornate - il 31 maggio, 1, 7 e 8 giugno - per individuare i 3 finalisti che si sfideranno live sabato 15 giugno al PalaExpo di Moncalieri all’interno del closing party del festival.

Dal 31 maggio all'8 giugno

Una commissione composta da musicisti, giornalisti e operatori del settore ha selezionato i 12 artisti che si esibiranno durante una delle serate di venerdì 31 maggio, sabato 1° giugno, venerdì 7 giugno, sabato 8 giugno al 45° Nord: Alice Isnardi, Bisanzio, Maracuja, Miri, Mons, Wet, D!ps, Frenesi, Giada Lay, Melty Groove, Rott, SoDa.

La giuria di esperti, che voterà le performance e indicherà i 3 progetti musicali finalisti che si esibiranno durante il Ritmika Festival il 15 giugno sul Main Stage al PalaExpo di Moncalieri, è formata da: Alessandro Battaglini, Davide Guida, Francesca Lonardelli, Claudia Losini, Marcello Maltese, Cristina Palazzo.

Tutti i premi in palio

Premio Iren di 1.000 euro al vincitore, Premio Città di Moncalieri di 500 euro assegnato su votazione della giuria di esperti, Premio social Moncalieri Giovane di 250 euro da spendere in adv social per promuovere la propria pagina di artista/band.

E poi da metà giugno via all'edizione 2024 di Ritmika, che quest'anno gioca di anticipo lanciando l'estate dei live con Emma e altri artisti di spicco.