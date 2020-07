Sun Of A Beach, il punto verde di sPAZIO211 inaugura il 30 luglio

sPAZIO211 riapre i cancelli e diventa Punto Verde della Città con una nuova stagione da giovedì 30 luglio fino a fine settembre. Musica live, proiezioni, teatro, art expo, libri, giochi, street food, beers & drinks in tutta sicurezza nel cuore di Barriera di Milano. L'area verde del club è stata attrezzata secondo le nuove normative per garantire la sicurezza per spettatori, artisti e organizzatori.