Borgone di Susa, brucia un deposito di legnami: i vigili del fuoco al lavoro tutta la notte [FOTO e VIDEO]

Hanno dovuto lavorare tutta la notte, i vigili del fuoco di Torino, per riportare in sicurezza l'area che a Borgone di Susa - in un deposito di legnami - è stata interessata da un violento incendio.



Secondo le prime ricostruzioni, anche se si sta indagando per risalire alle cause del rogo, le fiamme hanno interessato soprattutto alcune pedane che si trovavano collocate in un'area all'aperto, in prossimità della provinciale 203.

Dopo lunghe ore di intervento, soltanto con le prime luci dell'alba i vigili del fuoco sono riusciti a spegnere definitivamente l'incendio, per poi dare avvio alla bonifica della zona.