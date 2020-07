Torino al volante: crescono i patentati sotto la Mole, ora sono più di sette su dieci

Aumenta il numero di piemontesi con la patente di guida. E lo stesso fenomeno si registra a Torino, dove le persone in possesso del documento per condurre un veicolo sono diventati quasi il 74%.

Un dato che si colloca sostanzialmente in linea con quello nazionale (73,9%) e che vede invece a livello regionale una risposta ancora superiore (75,5%).

Lo rivela l'ultimo studio realizzato da Facile.it sui dati ufficiali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti: si scopre che negli ultimi anni il numero di residenti in Piemonte con un documento di guida attivo è cresciuto arrivando, a fine 2019, a quota 2.911.865, vale a dire circa 12mila in più rispetto al 2017 e, addirittura, oltre 187mila in più se confrontato con il valore del 2010.