Cibo e prodotti per i senza fissa dimora di Torino: raccolta fondi da 1 Caffè Onlus per Bartolomeo & C.

“Covid-19 – Merenda e igiene per chi non ha casa”: si chiama così la raccolta fondi che 1 Caffè Onlus, organizzazione senza scopo di lucro che persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, lancia a favore di Bartolomeo & C. Onlus, l'associazione che da 40 anni a Torino offre sostegno alle persone senza dimora, sulla base degli insegnamenti della fondatrice Lia Varesio, che, nel 1979, trovò un barbone di nome Bartolomeo, morto di freddo sotto un cumulo di stracci e cartoni nel centro storico di Torino. Da quel momento maturò la decisione, fino ad allora incerta e disorientata, di offrire compagnia ed accoglienza a chi non aveva più nulla, neanche un posto dove dormire.

Durante l’emergenza Covid-19, la Bartolomeo & C. Onlus è sempre rimasta aperta e si è impegnata a garantire e potenziare il servizio di distribuzione di generi alimentari e di prodotti per l’igiene personale destinati alle persone senza dimora, che vivono sulla strada, e che più di tutti faticano a causa delle limitazioni imposte dall’emergenza sanitaria. Durante il lockdown, anche in considerazione della chiusura di alcuni centri di ascolto e distribuzione cittadini, l’associazione ha superato i 130 passaggi quotidiani di persone che richiedevano cibo, con il rischio di non poter soddisfare tutte le richieste per carenza di approvvigionamenti.

"Ora più che mai, l’obiettivo è di non lasciare indietro nessuno, sostenendo le categorie più deboli costrette a chiedere aiuto per il cibo - spiegano i responsabili dell'iniziativa, in una nota ufficiale -. Per questo motivo, fino al 2 agosto, 1 Caffè Onlus, attraverso la propria piattaforma di crowdfunding, sostiene la Bartolomeo & C. Onlus, affinché quest’ultima possa continuare a garantire il proprio aiuto alle persone più indigenti attraverso la distribuzione giornaliera di generi alimentare e kit per l’igiene personale".

“Ci sono associazioni e volontari che non si fermano mai, ogni giorno fanno la propria parte per aiutare le persone in difficoltà”, dichiarano Beniamino Savio, Luca Argentero e Pietro Mazza Midana, membri del direttivo di 1 Caffè Onlus. “Anche 1 Caffè vuole fare la propria parte: oggi più che mai abbiamo una mission precisa, quella di sensibilizzare le persone al gesto del donare, perché ognuno di noi, secondo le proprie possibilità, e a prescindere dall’importo del contributo, può fare la differenza”.