SalTo Notte, ultima tappa martedì 28 luglio alla biblioteca civica Villa Amoretti

Dopo aver toccato Napoli, Roma e Milano SalTo Notte torna alla base e martedì 28 luglio, a partire dalle ore 22:00, l’ultima puntata sarà trasmessa dalla Biblioteca civica Villa Amoretti di Torino. Come per i precedenti appuntamenti, gli incontri saranno disponibili in streaming su salonelibro.it, sul canale YouTube e sulla pagina Facebook del Salone; e rimarranno disponibili sul sito e sul canale YouTube del Salone anche dopo la messa in onda.

Tra gli autori che interverranno: David Leavitt racconterà, insieme a Paolo di Paolo, la crisi del sistema di valori delle classi privilegiate americane, tra desiderio di autoconservazione e l’illusione della ricercatezza, a partire da Il Decoro (SEM Libri); Michel Bussi dialogherà con Luca Briasco a partire da Usciti di Senna (E/O): una girandola di personaggi e una successione di colpi di scena in cui le vite di tutti sono in bilico sullo sfondo magico delle più belle navi del mondo; Christian Greco, Direttore del Museo Egizio, spiegherà come si sono reinventati i musei durante il lockdown e proverà a immaginare il loro futuro: per sopravvivere hanno bisogno di opere, reperti, installazioni, ma anche degli occhi (e della presenza) dei visitatori; Giusi Marchetta e Giuseppe Caliceti rifletteranno con Loredana Lipperini sui rischi che dovrà affrontare la scuola, la cosa più importante, troppo spesso lasciata in secondo piano; Maurizio Blatto racconterà, con Marco Pautasso, il ruolo fondamentale delle canzoni nella vita delle persone: la musica può salvare la vita, e in Sto ascoltando dei dischi (add editore) Blatto lo dimostra.