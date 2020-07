La merenda sinoira "come una volta" nel chiosco riqualificato di Parco Piemonte

Dopo due anni di lavori di riqualificazione, l'ex Cascina Piemonte di Mirafiori Sud, sul torrente Sangone, è finalmente aperta al pubblico nella sua nuova veste di chiosco biologico e a basso consumo energetico.

L'intervento, finanziato da Iren all'interno del bando "AmbientAzioni", si inserisce nel progetto Orti Generali dell'associazione Coefficiente Clorofilla, che annuncia: "Abbiamo creato uno spazio ristoro per gli ortolani e per chiunque volesse passare del tempo nel fine settimana all'aria aperta, assaggiando prodotti gustosi del territorio".

Un luogo di ritrovo per tutti, quindi, dove gustare la tradizionale merenda sinoira piemontese con prodotti a km 0, eliminando la plastica e favorendo materiali riutilizzabili e riciclabili. A disposizione, 28 tavoli disposti nel grande prato antistante il chiosco, tra il bosco fluviale, la fattoria urbana e gli orti collettivi.

La proposta gastronomica è semplice e modulabile, con birre artigianali di R.A.M. – Radici a Moncalieri e Biova Project, vino sfuso e in bottiglia di Vincenzo Bossotti, succo di mele di varietà antiche di Cascina Danesa e prodotti di fornitori locali. Si possono gustare pane e biscotti Panacea, formaggi Fontanacervo, salami Parva Domus e Le Masche, insalata russa, giardiniera e golosità del Pastificio Leccese, acciughe al verde e con il burro, sott’olio, taralli e salse homemade per accompagnare le crudité dell’orto. L’offerta è completata da insalate di cereali e ortaggi. E, per concludere in dolcezza, gelati Pepino e caffè Vergnano.

Il chiosco di Orti Generali è aperto il venerdì dalle 16 alle 22, il sabato e la domenica dalle 10 alle 22. L'ingresso è consentito previo tesseramento soci (al costo di 1 euro).