Domani nello spazio estivo di Officine Caos "Al we need is Pop"

Domani, 31 luglio, la rassegna "Il coraggio di essere felici", organizzata da Officine Caos nel cortile di piazza Montale, quartiere Vallette di Torino, presenta "All we need is Pop", concerto del Riccardo Ruggeri Trio. Un viaggio nella canzone popolare tra passato e presente, da Domenico Modugno fino ai nuovi cantautori indie/trap, reinterpretate dalla voce potente e raffinata di Riccardo Ruggeri, accompagnato da Giovanni Panato (chitarra jazz) e da Roberto Bongianino (contrabbasso).

Lo spettacolo, che sarà preceduto alle 20 da una passeggiata alla scoperta del quartiere a cura della Casa del Quartiere Vallette, è l'appuntamento conclusivo della prima fase della rassegna, che riprenderà il 9 settembre.

La prima parte de "Il coraggio di essere felici", che ha esordito il 17 luglio offrendo spettacoli teatrali, film e laboratori creativi, ha coinvolto centinaia di persone di ogni età, che hanno accolto con favore l'invito di Officine Caos a ricominciare insieme dopo il lockdown, riappropriandosi degli spazi comuni all’insegna del divertimento e dell’appartenenza a una comunità viva e ricca di risorse.