Bocciofila Madonna del Pilone: pronta l'apertura della nuova area giochi con orto didattico

Ripensare gli spazi per ampliare l'offerta e il pubblico: è questo l'obiettivo del progetto di restyling della bocciofila Madonna del Pilone, con l'apertura di una nuova area giochi e di un orto didattico. L'inaugurazione ufficiale avverrà sabato 1 agosto, a partire dalle ore 11, con la partecipazione della vice-presidente del Consiglio Comunale Viviana Ferrero, del presidente della Circoscrizione 7 Luca Deri e dei coordinatori Ferdinando D'Apice e Valentina Cremonini, del presidente della struttura Franco Corno, del presidente di VolTo Gerardo Gatto e di Silvio Magliano in rappresentanza della Commissione Regionale Sport.

Nuova linfa vitale, dunque, per un patrimonio storico della Città: “La nuova area – spiegano Deri e D'Apice – ha lo scopo di ripopolare la struttura, che da tempo vede fisiologicamente calare il numero di appassionati del gioco delle bocce, mettendo a disposizione servizi e opportunità in grado di attrarre un pubblico trasversale, dai bambini ai genitori passando per i nonni, in un ambiente gradevole e attrezzato per attività diversificate e sicuro.”

L'ambiente sarà uno dei temi al centro delle attività proposte: “Nei campi da bocce dismessi - aggiunge Cremonini – verranno realizzati gli orti didattici in cassoni: la Circoscrizione 7 punta su questa e altre iniziative per promuovere le pratiche sostenibili cominciando dai più piccoli, cittadini del futuro”. Grazie alla collaborazione con VolTo, infine, la struttura sarà completamente accessibile alle persone con disabilità; resteranno attivi anche il bar e il ristorante.