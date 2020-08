Viabilità, al traguardo i lavori sulla Direttissima delle Valli di Lanzo a Robassomero

La rotatoria sulla Sp. 1, la “Direttissima” delle Valli di Lanzo, al km 20+400, in corrispondenza dell’incrocio con la Sp. 181 nel comune di Robassomero, sta per essere ultimata.Sono infatti in corso i lavori per la realizzazione del tappeto d'usura con impiego di conglomerato bituminoso modificato tipo Hard, particolarmente indicato per strade caratterizzate da elevati volumi di traffico ed alta percentuale di mezzi pesanti

La rotatoria di Robassomero era un intervento molto atteso ed era stato inserito dalla Città metropolitana nel Programma delle opere 2017-2019, per un importo di 300mila euro.

È la seconda rotatoria, dopo quella all’altezza dell’ingresso del Parco della Mandria realizzata nel 2018, progettata per la messa in sicurezza della Direttissima delle Valli di Lanzo. La terza, all’incrocio con la Sp. 724 nel comune di Fiano, finanziata nel 2019 con un contributo regionale e per la quale la Città metropolitana aveva già completato la progettazione, è attualmente in gara con previsione di inizio verso fine anno (rispettando le tempistiche indicate .

La percorribilità delle strade è aggiornata e consultabile alla pagina