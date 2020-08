Smat, torna alla normalità il servizio degli uffici utenti di Torino

Potranno recarsi allo sportello soltanto gli utenti che si sono prenotati e verranno serviti solo se muniti del CODICE DI PRENOTAZIONE e della documentazione necessaria per il servizio richiesto.

Il servizio è già attivo per lo Sportello di Ciriè, aperto il venerdì, e per quello di Rivalta, aperto il martedì, esclusivamente per gli utenti con prenotazione.