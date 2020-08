A Bussoleno appuntamento con "La merenda del Rifugio"

Il Rifugio Onelio Amprimo – Cai Uget di Bussoleno è da sempre considerato un ottimo luogo, facilmente raggiungibile, per godere dei benefici della montagna. A “un tiro di schioppo” dopo aver abbandonato l’automobile, basta una piacevole camminata di 40 minuti per arrivare in questo scorcio di valle che accoglie con cucina squisita e posti letto chiunque arrivi al Rifugio.

Il prato antistante si riempie ogni weekend di gruppi e famiglie che arrivano da ogni dove: proprio in questo contesto Enzo Latona (conduttore del rifugio) ha contattato l’Associazione Culturale S.T.A.R. per sperimentare una proposta culturale tra i prati, le radure e il bosco che circondano il Rifugio.

Nasce così LA MERENDA DEL RIFUGIO, appuntamenti dedicati a grandi e piccini pensati per ristorarsi insieme: non solo per la pancia, ma anche per il cuore e per la mente. La merenda (con due formule distinte da scegliere) sarà, infatti, condita da storie, racconti e leggende a tema ecologico e sociale, ogni sabato e domenica dal 15 al 30 agosto. Tre weekend intensi nei quali ogni sabato ci sarà un racconto spettacolare nella radura alle ore 15.00 e tutte le domeniche una narrazione itinerante e interattiva che partirà alle ore 14.00, alle ore 15.30 e alle ore 17.00.

Per i racconti spettacolari si comincia sabato 15 agosto con “Anna e Björn - Cronache dal mare di plastica”, con Marta Zotti per la regia di Elisa Denti; si continua sabato 22 con “La Fiaba Reale” con Marta Zotti e Andrea Puglisi e si conclude sabato 29 con “Viola e il Bosco” con Marta Zotti, regia e collaborazione drammaturgica di Silvano Antonelli.

Tutte le domeniche l’appuntamento è per "IL BOSCO RACCONTA", una narrazione interattiva e itinerante della durata di un'ora, in partenza dal rifugio verso la ghiacciaia alla scoperta delle leggende della montagna. Tre gli orari di partenza (14.00 | 15.30 | 17.00).

“Il nostro rapporto con la Valle di Susa - sostiene Marta Zotti, presidente della STAR - si sta arricchendo ogni anno. Abbiamo concluso da pochi giorni la fortunata rassegna “Il Giardino delle Storie” in collaborazione con il Comune di Bardonecchia e l’Associazione Liberamente Insieme e ora ci troviamo a portare le nostre storie in un posto nuovo, di cui ci siamo innamorati fin da subito; nel prato del Rifugio sarà bello coinvolgere le famiglie e portarle ad ascoltare la voce del bosco e della montagna, che tanto possono ancora insegnare, se solo si ha il coraggio di ascoltare. La nostra Associazione sta investendo molto nel riavvicinare le persone alle tematiche ambientali e a prendersi cura del Pianeta che abbiamo in comune e speriamo che questa possa essere una nuova occasione per prendere contatto con la Terra e confrontarsi attraverso le storie”.