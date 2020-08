Via Cernaia, cassiere del mini market rapinato da una banda di malviventi: arrestato un cittadino algerino

Mercoledì pomeriggio gli agenti della Squadra Volante sono intervenuti in un esercizio commerciale di via Cernaia dove il dipendente stava trattenendo l’autore di un furto. L’uomo racconta ai poliziotti di 3 uomini entrati contemporaneamente all’interno del negozio e, dopo essersi posizionati in punti diversi, hanno iniziato a domandare i prezzi di vari prodotti esposti. Il dipendente si è avvicinato agli scaffali, lasciando incustodito il proprio telefono accanto al registratore di cassa. Con gesto fulmineo uno dei tre afferra il cellulare ed esce di corsa dal locale, seguito dagli altri due. Il dipendente si pone al loro inseguimento, riuscendo a bloccarne uno, cittadino algerino di 40 anni, che inizia a spintonare violentemente l’uomo, nel tentativo di liberarsi. La segnalazione di un passante al 112 NUE permette l’arrivo tempestivo dei poliziotti, che arrestano l’algerino per rapina.